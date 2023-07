POL-NB: Jugendlicher beim illegalen kleben von rechten Aufklebern gestellt

Ueckermünde (ots) -



Am 30.07.2023 gegen 20:45 Uhr stellten Polizeibeamte des Polizeirevieres Ueckermünde im Stadtgebiet von Torgelow einen 19-järigen deutschen Jugendlichen fest, als dieser dabei war Aufkleber des rechten Spektrums an Laternen anzubringen. Die Kleber hatten die Aufschriften: " Nationale Sozialisten Torgelow, Heimat Verteidigen, Identität bewahren, Barrikade Ahnenblut und Torgelow bleibt deutsch". Bei der Überprüfung der Person, stellten die Beamten des Weiteren fest, dass der Jugendliche verbotener Weise einen Teleskopschlagstock bei sich führte. Die bereits aufgebrachten Kleber wurden von dem Jugendlichen wieder entfernt. Der Schlagstock und die restlichen Aufkleber wurden sichergestellt. Gegen den Jugendlichen wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen illegalen Plakatierens erstattet.



