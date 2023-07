POL-NB: Tankstellendieb kann gestellt werden und leistet Wiederstand

Pasewalk (ots) -



Am 30.07.2023 gegen 19:30 Uhr wurde die Polizei durch einen Mitarbeiter der OIL-Tankstelle in Pasewalk darüber informiert, dass eine männliche Person in der Tankstelle eine Flasche Whisky und eine Flasche Wasser entwendet hat. Anschließend verließ er das Gebäude der Tankstelle und fuhr mit einem Fahrrad davon. Umgehend wurden Polizeibeamte des Polizeihauptrevieres Pasewalk zum Einsatz gebracht. Diese konnten den Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes feststellen und wollten ihn einer Kontrollen unterziehen. Der Täter versuchte zu flüchten. Dieses konnte von den Beamten verhindert werden. Hierauf fing der Tatverdächtige an Wiederstand zu leisten und griff die Beamten an. Dieses wurde mittels einfacher körperlicher Gewalt beendet. Dabei zogen sich die beiden Polizeibeamten und der Tatverdächtige leichte Verletzungen zu. Der Wert des erlangten Diebesgutes beträgt 40,00EUR. Gegen den 32-jährigen polnischen Tatverdächtigen wurde Anzeige wegen Diebstahls, Gefährlicher Körperverletzung und Angriffs auf Polizeibeamte erstattet.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell