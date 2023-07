POL-NB: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 24

Röbel (ots) -



Am 30.07.2023, gegen 13:20 Uhr fuhr der 27-jährige deutsche Motorradfahrer mit seiner Kawasaki auf der L 24 aus Richtung Röbel kommend in Richtung Wittstock/Dosse. Zwischen den Ortschaften Wredenhagen und Neukrug kam er in einer Linkskurve aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 27-Jährige aus dem Bundesland Brandenburg verstarb noch an der Unfallstelle. Die Fahrbahn musste für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro.



