POL-NB: Öffentlicher Gottesdienst gestört

Vom 24.07.2023 bis 30.07.2023 fand in Greifswald, in der Credner

Anlage die Parkwoche mit einem Parkfest statt. Veranstaltet wurde die

Parkwoche von der Nordlicht Kirche Greifswald. Als Abschluss der

Veranstaltung wurde am Sonntag, den 30.07.2023, gegen 10:30 Uhr ein

öffentlicher Gottesdienst durchgeführt, woran ca. 50 Personen im

familiären Umfeld teilgenommen haben. Dieser Gottesdienst wurde

kurzzeitig von 15 bis 20 Personen des linksorientierten Spektrums

gestört, indem laute Musik abgespielt wurde. Mit dem Eintreffen der

eingesetzten Polizeibeamten wurde die Musik ausgestellt. Eine kleine

Gruppe von 4 Personen meldete bei der Polizei eine Spontanversammlung

an und führte diese unter dem Motto "Kein Gott, kein Glauben, kein

Staat" durch. Gegen 12:15 Uhr waren sowohl der Gottesdienst, als auch

die Gegenveranstaltung ohne weitere Störungen beendet.



