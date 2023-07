POL-NB: Ehestreit endet für die Frau im Klinikum

Friedland (ots) -



Am 29.07.2023 gegen 17:20 Uhr wurde die Polizei nach Heinrichwalde in der Nähe von Friedland gerufen. Dort soll eine Fußgängerin von einem PKW angefahren worden sein. Beim Eintreffen der Polizeibeamten am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Beim 40-jährigen deutschen Unfallverursacher und der 36-jährigen Geschädigten handelt es sich um ein Ehepaar. Diese hatten einen verbalen Streit. Um sich zu beruhigen ging die Geschädigte die K113 entlang. Der Ehemann setzte sich in seinen PKW Nissan und fuhr der Ehefrau hinterher. Mit im Fahrzeug befand sich der 11 Monate alte Sohn. Um sie zu erschrecken fuhr der 40-jährige mit dem PKW auf seine Ehefrau zu. Hierbei bremste er aber nicht rechtzeitig und fuhr mit dem PKW gegen seine Ehefrau. Diese zog sich dabei Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg gebracht werden. Dieses konnte sie aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Am PKW Nissan entstand ein Sachschaden von 5.000,-EUR. Während der Aufnahme des Sachverhaltes stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 40-jährigen Ehemannes fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille. Gegen den Ehemann wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



