POL-NB: Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn auf der BAB 20 bei Bad Sülze

Grimmen (ots) -



Am 29.07.2023 gegen 19:20 Uhr kam es auf der BAB20 an der Anschlussstelle Bad Sülze auf regenasser Fahrbahn zu einem Verkehrsunfall an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Hierbei befuhr der 57-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Vito die BAB 20 aus Richtung Lübeck kommend in Richtung Stettin. Hierbei befuhr er die rechte Fahrspur. An der Anschlussstelle Bad Sülze beabsichtigte der 64-jährige deutsche Fahrzeugführer eines VW Caddy auf die BAB 20 zu fahren. Dieses bemerkte der 57-jährige Fahrzeugführer und bremste sein Fahrzeug leicht ab. Hierauf bremste der hinter ihm fahrende 55-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Audi sein Fahrzeug ebenfalls ab. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Er stieß mit seinem PKW gegen den Vito und den Caddy. Anschließend schleudert er gegen die rechte und die mittlere Schutzplanke. Schließlich blieb er quer zur Fahrbahn stehen. Bei dem Unfall wurden die 56-jährige deutsche Beifahrerin im PKW Audi und die 53-jährige deutsche Beifahrerin im PKW Vito leicht verletzt. Bei wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Konnten dieser aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf 40.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Stettin für 4 Stunden voll gesperrt werden.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell