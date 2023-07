POL-NB: Geschädigter einer Körperverletzung greift Rettungskräfte und Polizei an

Bergen (ots) -



Am 29.07.2023 wurde gegen Mitternacht in der Nähe des Marktes in Bergen auf Rügen ein 30-jähriger Deutscher durch einen unbekannten, männlichen Tatverdächtigen angegriffen. Der Geschädigte habe laut Zeugenaussagen aufgrund seiner Alkoholisierung eine Personengruppe provoziert, indem er anfing eine Person zu schubsen. Der unbekannte Mann tat es dem Geschädigten gleich, wobei der 30-Jährige zu Boden stürzte und mit dem Hinterkopf aufschlug. Zeugen alarmierten daraufhin Rettungskräfte und Polizei. Der Tatverdächtige konnte im Anschluss an die Tat fliehen. Eine Absuche nach der Person blieb ohne Erfolg.



Der Geschädigte, welcher augenscheinlich stark alkoholisiert und aggressiv war, griff die Rettungskräfte an, als diese ihm helfen wollten. Dabei schlug er einem Sanitäter mit der Faust ins Gesicht. Der Sanitäter erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen im Gesicht, konnte jedoch im Dienst verbleiben.



Im Verlauf wurde der Angreifer durch die eingesetzten Polizeibeamten zu Boden gebracht, wobei er auch hier auf die Beamten einschlug. Diese blieben während des Einsatzes unverletzt.

Der 30-jährige Mann ist hinlänglich polizeibekannt und wurde aufgrund seiner anhaltenden Aggressivität im Sana Krankenhaus in Bergen ruhiggestellt. Auch dort leistete er weiterhin Widerstand und beleidigte die Beamten.



Durch den Bereitschaftstaatsanwalt wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, welche vor Ort durchgeführt wurde.



Gegen den 30-jährigen Mann wird nun aufgrund von Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlicher Angriff auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen und Beleidigung ermittelt.



Gegen die unbekannte Person wird ein Verfahren aufgrund der Körperverletzung eingeleitet.



