POL-NB: Brand in einem Einfamilienhaus in 17390 Ramitzow (LK VG)

Am 29.07.2023 gegen 14:45 Uhr ging über die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald die Meldung ein, dass in der Ortschaft Ramitzow der Dachstuhl eines Einfamilienhauses brennen soll. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr bestätigte sich diese zum Glück nicht. Ausgehend von einer Steckdose im Schlafzimmer entwickelte sich ein Schwelbrand im Dachgeschoss des Einfamilienhauses. Hierbei griff das Feuer zum Teil auf das Inventar über. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000,-EUR. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren aus den Ortschaften Rubkow und Groß Polzin konnte das Feuer zeitnah gelöscht werden. Diese befanden sich mit 50 Kameraden im Einsatz. Die Bewohner waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Ursache für den Schwelbrand war ein technischer Defekt an der Steckdose.



