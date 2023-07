POL-HRO: Verkehrsunfall mit einem alkoholisierten und leichtverletzten Fahrzeugführer

Wismar (ots) -



Am 29.07.2023 gegen 12:54 Uhr kam es in der Zierower Landstraße in

Wismar zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzen Person.



Aus noch ungeklärter Ursache kam der 47-jähriger deutsche

Fahrzeugführer alleinbeteiligt im Bereich eines Kreisverkehrs nach

rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum.



Durch den Unfall wurde das sogenannte E-Call System des Fahrzeugs

ausgelöst und die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst verständigt.



Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrzeugführer eine

Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden. Eine durchgeführte

Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,67 Promille.



Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und er musste zur

weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.



Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde

abgeschleppt.



Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro.



