POL-HRO: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen

Grevesmühlen (ots) -



Am 29.07.2023 gegen 15:20 Uhr kam es auf der Landesstraße 03,

zwischen Grevesmühlen und Upahl, zu einem Verkehrsunfall mit fünf

verletzte Personen und zwei beteiligten PKW.



Ein 37-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Hyundai befuhr mit seinem

4-jährigen Kind die Landesstraße 03 aus Upahl kommend in Richtung

Grevesmühlen. Auf Höhe des Abzweigs Schweriner Landstraße wollte

dieser nach links abbiegen und beachtete dabei nicht den im

Gegenverkehr befindlichen 37-jährigen Fahrzeugführer eines Dacias. In

diesem befanden sich neben dem Fahrer noch dessen 10-jährige Tochter

und ein 41-jähriger Mann.



Es kam zu Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich.



Da Betriebsstoffe aus den Fahrzeugen ausliefen, kam neben dem

Rettungsdienst und der Polizei auch die Freiwillige Feuerwehr zum

Einsatz.



Die Unfallstelle musste zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden.



Durch den Unfall wurden die beiden Fahrzeugführer sowie die in den

PKW befindlichen Mitfahrer leicht verletzt. Zwei der Personen mussten

zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.



Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.



Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.



Alle Beteiligte sind deutscher Staatsangehörigkeit.



