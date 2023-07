POL-NB: Hakenkreuzflagge am Bahnhof gehisst

Neubrandenburg (ots) -



Am Morgen des 29.07.2023, um 06:38 Uhr wurde der Einsatzleitstelle

der Polizei mitgeteilt, dass es am Bahnhof in Neubrandenburg zu einer

Straftat mit politisch motiviertem Hintergrund gekommen ist.

Unbekannte Tatverdächtige haben in der Nacht vom 28. zum 29.07.2023

auf dem Bahnhofsvorplatz in Neubrandenburg die gehisste

Regenbogenflagge entwendet und durch eine Hakenkreuzflagge ersetzt.

Die Flagge wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten vom Fahnenmast

entfernt und sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren

wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer das Tatgeschehen

beobachtet hat oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, wird

gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg (Tel. 0395-5582

5224), jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache

der Landespolizei M-V www.polizei.mvnet.de zu melden.



