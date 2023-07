POL-HRO: Vekehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der BAB 24

Stolpe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots) -



Am 28.07.2023 um 18:14 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 24, zwischen

dem Kreuz Schwerin und der Anschlussstelle Neustadt-Glewe, zu einem

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Aus bisher ungeklärter

Ursache kam ein 64-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW Mazda

zunächst nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der

Mittelschutzplanke. Aufgrund der Kollision mit der Mittelschutzplanke

kam das Fahrzeug anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und in

einem an der Autobahn angrenzenden Feld zum Stehen. Der 64-jährige

Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwerverletzt und eine

42-jährige deutsche Mitfahrerin leichtverletzt. Beide wurden ins

Krankenhaus nach Schwerin verbracht. Es entstand ein Sachschaden in

Höhe von geschätzten 40.000 Euro.



Die BAB 24 musste zur Unfallaufnahme sowie für die Bergungsmaßnahmen

für ca. eine Stunde vollgesperrt werden. An dem Einsatz war neben dem

Rettungsdienst, der Feuerwehr und der Autobahnmeisterei auch ein

Rettungshubschrauber beteiligt.



Aufgrund der Beschädigungen an der Mittelschutzplanke, wurde im

Bereich der Unfallstelle in beiden Fahrtrichtungen eine

Geschwindigkeitsreduzierung eingerichtet.



