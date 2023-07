POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen einem Wohnmobil und einem PKW mit zwei leichtverletzten Person und hohem Sachschaden im Rostocker Osten

Rostock (ots) -



Am 28.07.2023 kam es gegen 15:20 Uhr in Rostock auf der Kreuzung Brückenweg/Auffahrt BAB 19 zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand missachtete der 56-jährige Fahrzeugführer eines Wohnmobils aus Niedersachsen das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. In Folge dessen kollidierte das Wohnmobil mit einem querenden Opel Astra. Dabei verletzten sich die zwei Insassen (41 und 40 Jahre) aus dem PKW leicht und wurden mit einem Rettungswagen in die Universitätsklinik nach Rostock verbracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 100.000 Euro. Im Bereich kam es zu erheblichen Stauerscheinungen.



