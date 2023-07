POL-HRO: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung in Wittenburg

Wittenburg (ots) -



Nachdem es in der Nacht vom 26. auf den 27. Juli zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 20-Jährigen und einem derzeit noch unbekannten Mann gekommen sein soll, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach Angaben der Geschädigten ereignete sich der Vorfall gegen Mitternacht in der Straße der Einheit in Wittenburg. Auf ihrem Weg nach Hause wurde die 20-Jährige bisherigen Angaben zu Folge von einem Mann angesprochen und anschließend gegen ihren Willen festgehalten und unsittlich berührt. Kurz darauf gelang es ihr, sich loszureißen und zu fliehen.

Den Mann beschrieb sie wie folgt:

Ca. 30 Jahre alt

Normal gebaut

dunkle Haare und leichter Bart

dunkle Augen

da. 180 - 190 cm groß

Roter Pullover

schwarze lange Hose

Die genauen Umstände des Vorfalls sind Bestandteil der weiteren Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizei geführt werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben oder sachdienliche Angaben machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Hagenow unter der Telefonnummer 03883 631 0 entgegen.



Im Auftrag

Carsten Kroll

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell