POL-SN: Abschlussmeldung: Brand des Mecklenburgischen Eisenbahn- und Technikmuseums

Nach einer Woche der Ermittlungen und der heutigen Brandortarbeit mit Unterstützung des THW und eines Sachverständigers steht nun die vorläufige Brandursache fest. Den Erkenntnissen nach entfachte das Feuer am 21.07.2023 aufgrund eines technischen Defekts. Über den Brand im Mecklenburgischen Eisenbahn- und Technikmuseums wurde bereits in gemeinsamen Pressemitteilungen mit der Bundespolizei berichtet.



Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/5564337



Ergänzungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50067/5564391



