LKA-MV: Illegale Cannabis-Plantage ausgehoben

Rampe (ots) -



Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Schwerin und des Landeskriminalamtes MV



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin hat das Amtsgericht Wismar am 27.07.2023 Haftbefehle gegen fünf Männer im Alter zwischen 33 und 74 Jahren wegen des Verdachts



- des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht

geringer Menge in vier Fällen (drei Tatverdächtige),



- des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge

in vier Fällen (ein Tatverdächtiger) bzw.



- der Beihilfe zum bandenmäßigen Handeltreiben mit

Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in einem Fall (ein

Tatverdächtiger) erlassen.



Vier Beschuldigte befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. In einem Fall wurde der Haftbefehl gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt.



Den am 26. und 27.07.2023 erfolgten Festnahmen gingen mehrmonatige umfangreiche Ermittlungen der für die OK-Bekämpfung zuständigen Abteilung im LKA MV und der Staatsanwaltschaft Schwerin voraus. Im Rahmen der an diesen Tagen durch das LKA mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei und des Technischen Hilfswerks durchgeführten Durchsuchungsmaßnahmen konnten



- eine sog. Indoor-Profiplantage im Raum Demmin mit über 2000

Pflanzen,



- ca. 40.000 Euro Bargeld,



- 16 kg Marihuana,



- diverse technische Geräte sowie



- Aufzeichnungen und Speichermedien



sichergestellt werden.



Drei der genannten Festnahmen erfolgten durch das Mobile Einsatzkommando des LKA im Raum Wismar bei einer Übergabe von mehreren Kilogramm des sichergestellten Marihuanas an einen Abnehmer, der zu diesem Zeitpunkt neben zwei mutmaßlichen Bandenmitgliedern als weiterer Beschuldigter festgenommen worden ist. Die beiden weiteren Festnahmen erfolgten bei den polizeilichen Folgemaßnahmen.



Im Zuge der Einsatzmaßnahmen wurden die Wohnungen aller Beschuldigten durchsucht (Landkreise NWM, VG, LRO, MSE). Bei den Männern handelt es sich um vier deutsche und einen vietnamesischen Staatsangehörigen.



Auf die Unschuldsvermutung wird hingewiesen.



Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell