POL-HWI: Diebstahl von zwei Motorrädern

Neukloster



Nachdem es in der Nacht vom 26. auf den 27. Juli zu einem Diebstahl aus einer Werkstatt gekommen ist, bei dem zwei Motorräder entwendet wurden, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten dort zwei orangefarbene Motorräder der Marke KTM. Es handelt sich um die Modelle 300 EXC und SX 450 mit einem Gesamtwert von etwa 10.000 Euro. Durch die Kriminalpolizei konnten vor Ort Spuren gesichert werden.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 zu melden.



