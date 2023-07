POL-SN: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Mueßer Holz

Schwerin (ots) -



Zu einem Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses kam es heute in den frühen Morgenstunden.

Hinweisgeber meldeten sich gegen 06:30 Uhr bei der Polizei und der Feuerwehr, nachdem sie Rauch im Bereich des Hauses feststellten. Eine Evakuierung des Mehrfamilienhauses war nach Einschätzung der Feuerwehr nicht notwendig. Verletzt wurde durch das Feuer und die Rauchentwicklung niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Klärung wird Teil der laufenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats Schwerin sein. Mit Beginn der polizeilichen Maßnahmen wurden unter anderem die Hinweisgeber zu ihren Beobachtungen befragt.

Weitere Zeugen können sich gerne telefonisch über 0385/5180-2224 oder - 1560, per Onlinewache oder persönlich in den Polizeidienststellen melden.



