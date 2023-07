POL-HST: Zeugenaufruf zum Herrn oder zur Frau des Ringes

Details anzeigen Bildquelle Polizei Stralsund Bildquelle Polizei Stralsund

Insel Rügen (ots) -



Bereits am Samstag, dem 22.07.2023 gegen 21:35 Uhr wurde in der Dr.-Osten-Straße in Altenkirchen auf Rügen mittels eines mutmaßlich geworfenen Ringes ein Terrassenfenster erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.



Bei dem Ring, welcher beworbener maßen im Gussverfahren aus einer der härtesten Substanzen gefertigt wird und trotzdem zerbarst, handelt es sich um einen "Tungsten Love" Trauring. Darin eingraviert das Datum "26.05.2022" und ein Sinusrhythmus (Herzschlag).



Gesucht werden Zeugen, die Angaben zum Ring oder dessen Besitzer machen können. Gab es womöglich einen vorgelagerten Streit? Wenn ja, hat diesen womöglich jemand mitbekommen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Sassnitz unter 038392 3070, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de/onlinewache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell