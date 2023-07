POL-LWL: Feuer zerstört kleines Gartenhäuschen

Goldberg (ots) -



In einer Kleingartenanlage in Goldberg ist am späten Donnerstagabend ein kleines Gartenhäuschen durch ein Feuer zerstört worden. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstanden. Wodurch die etwa 10 Quadratmeter große Gartenlaube in Brand geriet, ist derzeit noch unklar. Jedoch wird Brandstiftung vermutet. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensuche zum Einsatz und ermittelt jetzt wegen Brandstiftung. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich am Donnerstag gegen 23:00 Uhr in der Güstrower Straße ereignete hat, nimmt die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell