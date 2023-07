POL-HST: Kind durch Hundebiss verletzt

Putbus (ots) -



Bereits am Montag, dem 24.07.2023 kam es gegen 20:00 Uhr in Putbus Im Jaich auf einem dortigen Spiel- und Fußballplatz zu dem Unglück.



Ein 10-jähriges ortsansässiges Kind spielte mit einem Kumpel Fußball, als der Ball in Richtung eines an einem Baum festgemachten Hundes rollte. Die Familie des Hundes befand sich augenscheinlich ebenfalls auf dem Spielplatz. Ersten Erkenntnissen zufolge näherte sich das Kind, um den Ball zu holen. Hierbei wurde es dann durch den Hund gebissen und auch verletzt. Die Hundehalterin brachte das Kind zu dessen Wohnanschrift und übergab es der Mutter. Sie verschwand dann mit der Aussage, "es sei wohl nicht so schlimm" und sie wolle am Folgetag noch einmal wiederkommen. Das tat sie nicht.



Nachdem die Mutter des Kindes die Verletzungen erblickte, suchten beide umgehend ein Krankenhaus auf.



Gesucht werden Zeugen zu dem Vorfall beziehungsweise die Familie des besagten Hundes. Die Familie könnte als Feriengäste im Nahbereich untergebracht sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bergen unter 03838 8100, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de/onlinewache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



