POL-NB: Drei Mal Erfolg bei Fahrraddieben - erster Haftbefehl gerade erlassen

Erneuter Zugriff auf frischer Tat: Heute Morgen gegen 00:30 Uhr haben Kräfte des Polizeireviers Heringsdorf und der Gemeinsamen Diensteinheit (GDE) zwei Polen mit gestohlenen Fahrrädern erwischt.

Zuvor hatten die Polizeibeamten die beiden Tatverdächtigen (17 und 24 Jahre) über längere Zeit beobachtet und letztlich eingegriffen, als sie mit dem gestohlenen Rädern in Richtung der polnischen Grenze fahren wollten. Beide befinden sich in Gewahrsam und werden morgen (Freitag) einem Haftrichter vorgeführt werden.



Es ist bereits der dritte Zugriff der Polizei auf der Insel Usedom in dieser Woche. Mittwoch gegen 02:45 Uhr haben Beamte der Gemeinsamen Diensteinheit auf dem Campingplatz in Ückeritz zwei Männer beim Fahrradklau ertappt. Beide flohen, ein 31-jähriger Pole konnte gefasst werden und kam zunächst in Gewahrsam. Nach Feststellung seiner Identität wurde er wieder freigelassen. Er hatte ein Mountainbike im Wert von etwa 1.500 Euro gestohlen, auf dem er zunächst auch geflohen war. Das Rad war übrigens mit einem Alarm gesichert. Der Alarm löste aus, die Polizisten auf Streife wurden darauf aufmerksam.



Ein paar Stunden später meldete sich gegen 06:00 Uhr eine 32-Jährige bei der Polizei, die auf Höhe der Ostseetherme in Ahlbeck beobachtet hatte, wie mehrere Täter mehrere Räder auf einen Anhänger luden. Nach einer Verfolgungsfahrt konnten Kräfte des Reviers das Auto stoppen. Auch hier flohen die Insassen des polnischen Autos und einer konnte gestellt werden. Der 21-jährige Pole wurde ebenfalls vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser hat Haftbefehl erlassen und ihn Untersuchungshaft geschickt. Die Räder auf dem Anhänger hatten einen Wert von mehr als 20.000 Euro.



Alle Räder werden nun nach und nach ihren rechtmäßigen Besitzern zugeordnet.



