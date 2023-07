POL-HRO: Mutmaßliche Diebe gestellt

Rostock (ots) -



Drei Jugendliche, die mit gestohlenen Leichtkrafträdern unterwegs gewesen sein sollen, konnten in der Nacht zum Donnerstag von der Polizei gestellt werden.



Nach ersten Erkenntnissen waren die Tatverdächtigen gegen 02:45 Uhr einem Zeugen auf einem Hinterhof im Stadtteil Toitenwinkel aufgefallen. Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, flüchteten die Jugendlichen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten drei Tatverdächtige gestellt und zwei Leichtkrafträder sichergestellt werden. Einen Eigentumsnachweis konnten die mutmaßlichen Diebe nicht erbringen. Gegen die 16 und 17 Jahre alten deutschen Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariat Rostock dauern an.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Dörte Lembke

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell