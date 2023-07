POL-HWI: Alkoholisierter Autofahrer gestoppt

Wismar (ots) -



Am gestrigen Abend wurde die Polizei über einen Fahrzeugführer informiert, welcher betrunken zu sein schien.



Durch Polizeibeamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf und des Polizeihauptreviers Wismar konnte besagter Fahrzeugführer eines Skodas angehalten werden. Während des Anhalteprozesses setzte der Skodafahrer mit seinem Fahrzeug zurück und beschädigte dabei einen der eingesetzten Funkstreifenwagen. Bei Identifizierung des 42-jährigen Fahrers konnten die eingesetzten Beamten einen Alkoholgeruch in der Atemluft feststellen. Der deutsche Fahrer verweigerte jedoch einen freiwilligen Atemalkoholtest. Eine Blutprobenentnahme wurde daher angeordnet und der Fahrzeugschlüssel vorübergehend sichergestellt. Während dieser Maßnahmen beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Polizeibeamten. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.



Auf den Fahrzeugführer kommen nun Anzeigen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen Beleidigung und Bedrohung zu.



