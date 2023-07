POL-SN: Handynutzung am Steuer endet im Strafverfahren wegen Drogenbesitzes

Schwerin (ots) -



Die unerlaubte Handynutzung auf dem E-Scooter endete gestern Nachmittag in einer Wohnungsdurchsuchung mit dem Ergebnis eines Drogenfundes.

Den Beamten des Polizeihauptrevieres Schwerin fiel gegen 15:20 Uhr in der Wittenburger Straße ein Fahrer eines E- Scooters auf, der während der Fahrt sein Handy benutzte. Aufgrund der festgestellten Ordnungswidrigkeit wurde der 22-jährige Fahrer und das Fahrzeug kontrolliert. Fazit: Der E-Scooter war zur Fahndung ausgeschrieben. Es folgten weitere polizeiliche Maßnahmen, darunter auch die Wohnungsdurchsuchung des 22-jährigen in Schwerin lebenden Tunesiers. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wurden verschiedene unerlaubte Betäubungsmittel und Bargeld im vierstelligen Bereich sichergestellt. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen hierzu übernommen.



