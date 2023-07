POL-NB: Verkehrsunfall zwischen einem Traktor einem PKW - 50.000 Euro Schaden

Altentreptow (ots) -



Am 27.07.2023 gegen 07:00 Uhr ist es auf einem Feldweg bei 17089 Bartow zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Traktorgespann gekommen, bei welchem ein Schaden von ca. 50.000 Euro gekommen ist.



Ein 42-jähriger Fahrzeugführer eines Traktors mit zwei Anhängern befuhr den Feldweg in Richtung Pritzenow. Der 41-jährige Fahrer eines PKW VW Touareg kam diesem entgegen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Traktor infolge eines Fahrfehlers auf die unbefestigte Bankette, schlingerte auf die Fahrbahn zurück und stieß mit dem im Gegenverkehr befindlichen Pkw frontal zusammen. Beide Fahrzeuge kippten um und kamen auf der Seite liegend zum Stillstand. Der 41-jährige PKW-Fahrer wurde leichtverletzt, benötigte aber keine medizinische Hilfe vor Ort.



Beide Fahrzeuge mussten geborgen werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.



