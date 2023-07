POL-SN: Diebstahl aus Panorama Stadtbus - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Nachdem es am gestrigen Nachmittag zu einem Diebstahl aus einem Panorama Stadtbus kam, sucht die Polizei nun weitere Zeugen. Der Fahrer, der die Stadtrundfahrten mit dem gelben Kleinbus betreut, verließ am Mittwoch gegen 15:20 Uhr für ca. fünf Minuten das Fahrzeug. Zu diesem Zeitpunkt stand das Fahrzeug Am Markt. Durch die Scheibe an der Fahrerseite soll ersten Hinweisen zu Folge ein bisher unbekannter Mann das Handy des 62-Jährigen sowie Bargeld aus dem Rucksack entwendet haben. Die Polizei geht davon aus, dass die Tat durch Passanten beobachtet wurde und sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können.

Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560, sowie über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de und persönlich in den Polizeidienststellen entgegen.

Bei dem Geschädigten handelt es sich um einen deutschen Schweriner.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell