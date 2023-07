POL-LWL: PKW kam auf verschmutzter Fahrbahn von Straße ab

Dobbertin (ots) -



Auf regennasser und verschmutzter Fahrbahn ist am späten Mittwochnachmittag ein PKW auf der B 192 zwischen Borkow und Dobbertin von der Straße abgekommen. Dabei verletzte sich der 60-jährige Fahrer leicht. Er kam anschließend zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Auto entstand erheblicher Sachschaden, der zunächst auf ca. 6.000 Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zur halbseitigen Sperrung der B 192. Die Fahrbahn musste anschließend gereinigt werden.



