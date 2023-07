POL-LWL: Auto überschlug sich bei Starkregen - Polizei warnt vor Gefahr von Aquaplaning

Parchim / Stolpe (ots) -



Bei Starkregen hat sich am Mittwochnachmittag auf der BAB 24 bei Parchim ein PKW mehrfach überschlagen. Dabei wurde der 60-jährige Fahrer schwer verletzt. Das Fahrzeug kam anschließend neben der Autobahn zum Liegen. Nach Angaben des Fahrers, der kurz darauf mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde, habe er bei aufkommendem Platzregen plötzlich die Kontrolle über seinen PKW verloren. Am BMW entstand erheblicher Sachschaden, der vor Ort zunächst auf ca. 30.000 Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme mussten beide Fahrspuren in Fahrtrichtung Hamburg für etwa 90 Minuten voll gesperrt werden. Angesichts des Vorfalls, bei dem der Fahrer vermutlich aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, appelliert die Polizei an alle Kraftfahrer, bei aufkommendem Starkregen unbedingt die Geschwindigkeit zu reduzieren. Insbesondere bei heftigen Gewitterschauern ist das Aquaplaning-Risiko auf den Straßen besonders groß.



