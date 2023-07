POL-LWL: Auto geriet auf der B 321 in Brand

Warsow (ots) -



Auf der B 321 bei Warsow ist am Donnerstagmorgen ein PKW ausgebrannt. Der Fahrer blieb unverletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet das Fahrzeug vermutlich wegen eines technischen Defekts während der Fahrt in Brand. Der 63-jährige Fahrer hatte rechtzeitig anhalten und sich in Sicherheit bringen können. Die Feuerwehr kam anschließend zum Einsatz und löschte das brennende Auto. Anschließend wurde es von einem Bergungsunternehmen abgeschleppt. Im Zuge der Lösch- und Bergungsmaßnahmen musste die B 321 zwischen Warsow und Bandenitz für fast zwei Stunden voll gesperrt werden.



