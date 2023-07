POL-NB: Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person auf Usedom

Heringsdorf (LK Vorpommern-Greifswald) (ots) -



Ein 17-jähriger deutscher Kradfahrer befuhr am 27.07.2023, gegen 02:00 Uhr, mit seinem Krad die Kreisstraße 34 aus Richtung Liepe kommend in Richtung Warthe.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kam der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Straßenbaum. Nach Bekanntwerden des Verkehrsunfalles durch einen Zeugen wurden sofort ein Notarzt, RTW sowie Rettungshubschrauber zum Einsatz gebracht. Der 17-jährige, der im Landkreis Vorpommern-Greifswald wohnhaft war, erlitt schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Am Krad entstand Sachschaden von circa 4000,- EUR. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme musste die Kreisstraße am Unfallort voll gesperrt werden. Zur Betreuung der Angehörigen wurde ein Seelsorger eingesetzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die Kriminalpolizei geführt.



