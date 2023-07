POL-HRO: Einsatzkräfte entdecken nach Wohnungsbrand eine leblose Person

Schwerin (ots) -



Am 26.07.2023 gegen 15:40 Uhr erhielten Polizei und Feuerwehr Kenntnis von einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Kopernikusstraße in Schwerin. Dies stellte sich in der Folge als Wohnungsbrand dar. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten nach dem Öffnen der Wohnungstür fest, dass die Couch in voller Ausdehnung brannte. Nach Beendigung der Löschmaßnahmen wurde auf dieser eine leblose männliche Person bemerkt. Zur Ermittlung der Brandursache und Umstände, die zum Ableben der Person führten, hatte die Staatsanwaltschaft Schwerin den Einsatz der Rechtsmedizin angeordnet. Zusammen mit der Rechtsmedizin und dem Kriminaldauerdienst Schwerin wurden am Brandort Ermittlungen in diesem Sinne durchgeführt. Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass es sich bei der verstorbenen Person um den 54-jährigen deutschen Wohnungsinhaber handelt. Weitere Informationen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht herausgegeben werden und sind Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Schadenshöhe wird auf 25.000 EUR geschätzt. Das Wohnhaus selbst ist weiterhin bewohnbar.



