POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Mittwoch, den 26.07.2023, gegen 19:50 Uhr kam es auf der Landesstraße 2, zwischen den Ortslagen Wedendorf und Köchelstorf, zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 62-jährige deutsche Fahrzeugführer aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg kam mit seinem Transporter Ford Transit auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab, fuhr die dortige Böschung hinab und kollidierte dort mit einem Baum. Infolge des Zusammenstoßes verletzte sich der Fahrzeugführer glücklicherweise nur leicht. Nach Erstbehandlung durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren medizinischen Versorgung in das DRK-Krankenhaus Grevesmühlen gebracht. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Kriminalpolizei Gadebusch geführt. Die Tatsache, dass der Fahrzeugführer zum Zeitpunkt der Verkehrsunfallaufnahme deutlich alkoholisiert war - festgestellt wurde eine Atemalkoholkonzentration von weit über einem Promille - dürfte im Rahmen der Ursachenermittlung eine wichtige Rolle spielen. Die Blutprobenentnahme beim Unfallbeteiligten wurde angeordnet, sein Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. An der Unfallstelle eingesetzt waren neben einem Notarzt, einem Rettungswagen, einem Streifenwagen des Polizeireviers Gadebusch auch 12 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wedendorfersee. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf ca. 25.000,00 Euro geschätzt. Auf Grund der schwierigen Umstände zur Bergung des Fahrzeugwracks kam es an der Unfallstelle zu Verkehrseinschränkungen bis 23.30 Uhr.



