POL-HRO: Brandstiftung in einer Kleingartenanlage in Boizenburg

Rostock (ots) -



Am frühen Morgen des 27.07.2023 wurde durch einen Anwohner der Brand eines Kleingartenabteils gemeldet. Der Hinweisgeber konnte zuvor einen Feuerschein vernehmen und informierte daraufhin die Feuerwehr, welche den Brand umgehend löschte. Der Vorfall ereignete sich gegen 00:30 Uhr in der Kleingartenanlage "Bahlener Chaussee e.V." in Boizenburg. Unbekannte Täter entzündeten einen PKW und ein ca. 25 Meter von dem PKW entferntes Gartenhaus. In der weiteren Folge entzündete sich ein unmittelbar neben dem Gartenhaus befindlicher Anhänger, auf welchem sich ein Kleinboot befand. Gartenhaus, PKW sowie Anhänger samt Boot brannten vollständig nieder. Ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000EUR entstand. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist von Brandstiftung auszugehen. Der Brandort wurde beschlagnahmt und Ermittlungen eingeleitet. Hinweise zum Brand bzw. zu auffälligen Personen- oder Fahrzeugbewegungen nimmt die Polizei in Boizenburg unter Tel: 038847 / 6060 entgegen.



