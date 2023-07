POL-NB: Rettungshubschrauber im Einsatz: Schwerer Verkehrsunfall durch Kollision zwischen PKW und Linienbus

Stralsund (ots) -



Am 26.07.2023 gegen 14:40 Uhr kam es zu einem folgeschweren

Verkehrsunfall auf dem Gustower Weg in Stralsund, bei dem insgesamt

sechs Personen zum Teil schwer verletzt wurden.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 42-jährige Linienbusfahrer

mit 10 Fahrgästen in dem Bus den Gustower Weg in Richtung Drigger

Weg. Der 88-jährige Fahrzeugführer eines Skoda Octavia bog von der

Grundstücksausfahrt des Betreuten Wohnens nach rechts auf die rechte

Fahrspur des Gustower Wegs in Richtung Drigger Weg ein. Dabei übersah

er offenbar den auf der rechten Spur fahrenden Linienbus. Es kam zum

Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurden sowohl vier Fahrgäste

leichtverletzt als auch der Skoda-Fahrer und dessen 83-jährige

Beifahrerin lebensbedrohlich verletzt. Die beiden PKW-Insassen wurden

mittels Rettungshubschrauber ins Klinikum Greifswald geflogen.



Bei dem Verkehrsunfall wurden sowohl insgesamt neun Rettungswagen,

vier Notarztwagen, zwei Hubschrauber, zwei Fahrzeuge der Stralsunder

Feuerwehr als auch der Katastrophenschutz und drei Streifenwagen des

Polizeihauptrevieres Stralsund eingesetzt.



Es entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 20.000

Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch

den Abschleppdienst geborgen werden. Alle hier in der

Pressemitteilung genannten Beteiligten besitzen die deutsche

Staatsbürgerschaft.



Im Auftrag



Stefanie Peter



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst







Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell