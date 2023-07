POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten 17-jährigen Kradfahrerin

Waren (ots) -



Am 26.07.2023 gegen 13:50 Uhr teilte eine aufmerksame Zeugin mit, dass sie von ihrem Balkon aus beobachtet hat, wie ein Motorradfahrer verunfallt ist. Der Unfallort befindet sich auf der Röbeler Chaussee in 17192 Waren.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 17-jährige deutsche Kleinkraftradfahrerin die Röbeler Chaussee, als sie auf Höhe der Einmündung zum Kameruner Weg alleinbeteiligt gestürzt ist. Die 17-Jährige verletzte sich bei dem Sturz schwer und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Waren haben den Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam dabei zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.



Die Polizei geht derzeit von der den Witterungsbedingungen unangepassten Geschwindigkeit aus (regennasse Fahrbahn). Der entstandene Schaden am Kleinkraftrad beträgt ca. 100 Euro. Das Krad wurde geborgen.



