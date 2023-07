POL-HWI: Radfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Wismar (ots) -



Am 25. Juli kam es gegen 13:30 Uhr auf der B 208 zwischen Wismar und Metelsdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad- und einem PKW-Fahrer.



Der 17-jährige Radfahrer fuhr auf dem Radfahrstreifen in Richtung Metelsdorf und wollte die Straße überqueren. Dabei übersah er scheinbar den sich aus gleicher Richtung nähernden PKW. Der 34-jährige Fahrzeugführer eines Teslas erkannte den kreuzenden Jugendlichen zu spät und konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus nach Wismar gebracht. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



In diesem Zusammenhang erinnert die Polizei nochmals daran: Tragen Sie beim Fahrradfahren einen Helm. Er kann den Kopf vor schwerwiegenden Verletzungen schützen.



