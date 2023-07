POL-LWL: Erneut mehrere Garagenaufbrüche in Boizenburg

Boizenburg (ots) -



In Boizenburg haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch mehrere Garagen aufgebrochen und daraus unter anderem verschiedenes KFZ-Zubehör gestohlen. Der Vorfall ereignete sich in einem Garagenkomplex in der Straße "Weg der Jugend". Dem Spurenaufkommen zufolge brachen die Täter die Tore von insgesamt 7 Garagen auf und stahlen nach einer ersten Übersicht Winterreifen, verschiedene Werkzeuge und einen Kompressor. Der entstandene Gesamtschaden wurde vor Ort zunächst auf ca. 1.500 Euro beziffert. Bereits in der vergangenen Woche brachen unbekannte Täter in der Boizenburger Rudolf-Tarnow-Straße fünf Garagen auf (wir informierten am 21.07.2023). Die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) schließt einen Zusammenhang beider Taten nicht aus und bittet um Hinweise zu diesen Vorfällen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell