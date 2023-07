POL-HWI: Unbekannte Täter entwenden mehrere Arbeitsgeräte

Upahl (ots) -



Am gestrigen Tag wurde der Polizei bekannt, dass es in einem Betrieb im Upahler Gewerbegebiet zu einem Diebstahl gekommen sein soll. Die Tat soll zwischen dem 14. und 25. Juli stattgefunden haben.



Unbekannte Täter drangen in das Gebäude ein und entwendeten mehrere Arbeitsgeräte, darunter zwei Gabelstapler. Der Wert des Stehlschadens liegt im fünfstelligen Bereich.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im benannten Zeitraum ungewöhnliche Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 295 zu melden.



