POL-HWI: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Zurow/Neukloster (ots) -



Gestern kam es am späten Vormittag zu einem Verkehrsunfall auf der A20 in Fahrtrichtung Rostock zwischen Zurow und Neukloster mit drei beteiligten Fahrzeugen.



Nach ersten Erkenntnissen setzte ein 65-jähriger Kia-Fahrer zum Überholen an und wollte auf die Überholspur wechseln. Dabei übersah er vermutlich den herannahenden Mercedes-Benz eines 77-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. In der Folge drehten sich die Fahrzeuge auf der A20 und kollidierten mit der Mittelschutzplanke und einem vorausfahrenden Volvo mit Wohnanhänger eines 67-jährigen Dänen.



Sowohl Fahrer als auch Beifahrerin des Kias wurden leicht verletzt und durch Rettungskräfte in das Krankenhaus nach Wismar gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 38.000 Euro.



Während der Unfallaufnahme kam es zu einer zeitweisen Sperrung des Streckenabschnitts und einer Umleitung des Verkehrs.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Sofie Glaser

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell