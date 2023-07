POL-NB: Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens in Anklam

PHR Anklam (ots) -



Am 25.07.2023 gegen 21:45 Uhr sind den Beamten des Polizeihauptreviers Anklam im Rahmen der Streifentätigkeit vier Fahrzeuge aufgefallen, welche mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit den Innenstadtbereich Anklam befuhren. Die Beamten entschlossen sich dazu, den Fahrzeugen zu folgen. Im Rahmen der Verfolgung durch das Stadtgebiet Anklam wurden mehrfach im Bereich der 30 km/h Zone deutliche Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt sowie die Vorfahrtsregelung "rechts vor links" missachtet. Zudem fuhren die vier Fahrzeuge in riskanter Fahrweise und mit quietschenden Reifen durch Kurven und durch insgesamt drei Kreisverkehre. Auf Höhe der Demminer Straße beschleunigten die Fahrzeuge stark aus einem Kreisverkehr heraus, bei erlaubten 50 km/h fuhren die Fahrzeugführer der vier PKW über 100 km/h. Die vier Fahrzeuge bogen auf einen angrenzenden Parkplatz des MC Donalds ein und kamen zum Stillstand. Im Anschluss wurden die vier 19- bis 23-jährigen Fahrzeugführer kontrolliert. Nach einem Sachvortrag vor der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurden auf Anordnung des zuständigen Bereitschaftsrichters die vier Führerscheine der zwei deutschen,eines armenischen und eines aserbaidschanischen Fahrzeugführers beschlagnahmt.Glücklicherweise wurden keine Verkehrsteilnehmer verletzt.

Die Kriminalpolizei hat nunmehr die Ermittlungen zum Verdacht des Verstoßes gemäß § 315d Strafgesetzbuch gegen die vier Fahrer aufgenommen.Die weiteren Ermittlungen wird die Kriminalpolizei übernehmen.



