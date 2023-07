POL-NB: Sprengung Geldautomat in Stralsund/Andershof

PHR Stralsund (ots) -



Am 26.07.2023 ca.02:11 Uhr wurde ein Geldautomat im Gustower Weg 3 in 18439 Stralsund angegriffen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen haben bisher unbekannte Täter einen silberfarbigen BMW (Limousine) vor dem dortigen E- Center geparkt. Dann hebelten sie die Zugangstür auf und brachten einen frei stehenden Geldautomaten zur Explosion. Der Geldautomat sowie die Inneneinrichtung im Eingangsbereich des Centers wurden durch die Explosion erheblich beschädigt. Ob Geld entwendet wurde, kann derzeit noch nicht abschließend gesagt werden. Personen wurden nicht verletzt oder mussten aus dem Center evakuiert werden. Die Ermittlungen dauern an.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki



Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



