POL-NB: Entwendeter VW T6 wurde wieder aufgefunden

Der am heutigen Morgen in Alt Gaarz entwendete Firmentransporter VW T6 (siehe unten angefügte Meldung) wurde heute Mittag durch eine Zeugin in Hohen Wangelin festgestellt. Es befanden sich keine Personen im bzw. am Fahrzeug. Das Fahrzeug ist unbeschädigt und konnte nach der Spurensicherung wieder an den Eigentümer übergeben werden.



Das Werkzeug aus dem Fahrzeug wurde entwendet. Somit ist ein Schaden von ca. 2.000 Euro entstanden. Die Ermittlungen zum Tathergang und möglichen Tatverdächtigen werden weiter in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren geführt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Erstmeldung:



Am 25.07.2023 gegen 02:00 Uhr wurde aus der Ortschaft 17194 Jabel/Alt Gaarz ein VW T6 entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen sind bislang unbekannte Täter mit einem unbekannten Fahrzeug in die Kastanienallee nach Jabel gefahren und haben dort den unter dem Carport abgestellten Firmenwagen entwendet. Der entwendete Transporter ist silberfarben und trägt die Firmenaufschrift "MB Dienstleistungen". Das Fahrzeug ist sieben Jahre alt und hat einen Wert von ca. 30.000 Euro. In dem Firmentransporter befanden sich diverse Werkzeuge, wie eine Rüttelplatte der Marke Scheppach, ein Kombitrimmer und Heckenscherenaufsatz der Marke Husqvarna und ein Makita Bitset. Der Gesamtschaden beträgt ca. 32.000 Euro.



Die Strafanzeige wegen des Diebstahls wurden aufgenommen. Die Fahndungsmaßnahmen wurden sofort eingeleitet, haben aber bisher nicht zum Erfolg geführt. Nach Zeugenaussagen sollen die unbekannten Täter mit dem entwendeten Transporter sowie dem eigenen bisher unbekannten Fahrzeug in Richtung Cramon/BAB19 gefahren sein. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren aufgenommen. Zeugen, die am heutigen Morgen gegen 02:00 Uhr die Tatverdächtigen gesehen haben, Hinweise auf das andere Fahrzeuge geben oder Angaben zum Verbleib des Transporters machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



