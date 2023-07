POL-HRO: Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Rostock (ots) -



Im Rostocker Stadtteil Reutershagen sind am heutigen Dienstagvormittag ein Pkw und eine Straßenbahn zusammengestoßen.



Der Unfall ereignete sich gegen 09:40 Uhr. In der Straße An der Jägerbäk stieß ein Pkw Seat mit der Straßenbahn zusammen. Ein Atemalkoholtest bei dem 34-jährigen Fahrer des Seat ergab einen Wert von 0,53 Promille. Der Mann aus Polen musste sich einer Blutentnahme unterziehen, ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei dem Unfall niemand verletzt.



Der an der Straßenbahn und dem Pkw entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern an.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell