POL-NB: Zeugenaufruf nach zwei Einbrüchen in eine Apotheke

Am 25.07.2023 in der Zeit von 00:45 Uhr bis 04:30 Uhr wurde in eine Apotheke in der Straße Alter Landweg in 17258 Feldberg eingebrochen. Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt verschafft und im Gebäudeinneren weitere Türen gewaltsam aufgebrochen. Die Täter sind mit brutaler Gewalt vorgegangen, so dass einige Türen unbrauchbar sind und komplett ersetzt werden müssen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.



Dies ist bereits der zweite Einbruch in diese Apotheke. Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht vom 14.07.2023 zum 15.07.2023 ebenfalls äußerst gewaltsam Zutritt verschafft, die Räumlichkeiten samt Mobiliar durchsucht und eine niedrige dreistellige Bargeldsumme aus den Kassen entwendet.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren in beiden Fällen zur Spurensicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden durch die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz aufgenommen. Ein Zusammenhang der beiden Einbruchsdiebstähle wird dabei geprüft. Die Tatzeit des heutigen Einbruchs kann auf Grund von verschiedenen Zeugenaussagen auf 00:45 Uhr bis 04:30 Uhr eingegrenzt werden. Wir suchen weitere Zeugen. Wer in der Nacht vom 14.07.2023 zum 15.07.2023 oder in den heutigen frühen Morgenstunden auffällige Personenbewegungen gesehen oder auffällige Geräusche im Bereich der oben beschriebenen Apotheke bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



