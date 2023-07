POL-SN: Radfahrerin nach Unfall mit Kopfverletzung im Krankenhaus

Schwerin (ots) -



Nachdem es Montagmittag zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad kam, wurde die Radfahrerin mit Kopfverletzungen im Krankenhaus behandelt.

Der Zusammenstoß geschah An der Crivitzer Chaussee im Bereich zwischen der Alten Crivitzer Landstraße und der Mueßer Bucht gegen 12:15 Uhr. Ein 51-jähriger Autofahrer verließ den Parkplatz eines Grundstückes. Im selben Moment befuhr die 37-jährige Radfahrerin den querenden Radweg. Die Wege der Fahrer kreuzten sich, es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 37-Jährige stürzte und sich am Kopf verletzte.

Die Rettungskräfte kamen vor Ort zum Einsatz. Die Polizei übernahm die Unfallaufnahme und ermittelt nun in diesem Fall.

Bei den Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell