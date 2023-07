POL-LWL: PKW stieß mit Wildschweinrotte zusammen

Plau (ots) -



Auf der B 191 zwischen Plau und Lübz ist am späten Montagabend ein PKW mit einer aus mehreren Tieren bestehenden Wildschweinrotte zusammengeprallt. Dabei verendeten zwei angefahrene Wildschweine vor Ort. Der Autofahrer blieb unverletzt, jedoch entstand an seinem PKW ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mindestens 6.000 Euro. Das Fahrzeug musste später abgeschleppt werden. Zwischen Montagabend und Dienstagfrüh ereigneten sich auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim 5 weitere Wildunfälle, bei denen es zu Sachschäden kam.



