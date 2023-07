POL-SN: Weiterer Brand in der ehemaligen Parteischule

Schwerin (ots) -



Zu einem weiteren Einsatz aufgrund eines Feuers in der ehemaligen Parteischule kam es in den heutigen Morgenstunden in Schwerin Neu Zippendorf. Verletzt wurde niemand. Das Feuer wurde durch Hinweisgeber entdeckt und über den Notruf gegen 06:20 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten. Kräfte der Polizeiinspektion Schwerin kamen ebenfalls zum Einsatz und haben ein Strafverfahren eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten Kontakt mit der örtlichen Polizei persönlich, telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560 oder über das Hinweisportal https://mv.hinweisportal.de aufzunehmen.



