POL-HST: Schwerer Verkehrsunfall bei Bergen auf Rügen

Insel Rügen (ots) -



Am Montag, dem 24.07.2023 gegen 08:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 96 nördlich von Bergen zur Kollision zweier Fahrzeuge.



Ein 68-jähriger Deutscher befuhr die B 96 aus Richtung Sassnitz kommen mit einem Nissan und wollte nach links auf die Kreisstraße 14 in Richtung Bergen abbiegen. Hierbei übersah er augenscheinlich einen ihm entgegenkommenden VW Transporter, so dass beide Fahrzeuge frontal miteinander kollidierten. Der 26-jährige deutsche VW-Fahrer verletzte sich leicht, der Nissanfahrer schwer. Beide wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Zu diesem Zwecke und für die Beseitigung einer entstandenen Ölspur wurde die Unfallstelle etwa eineinhalb Stunden vollgesperrt und im Weiteren einseitig daran vorbeigeleitet.



Neben dem Rettungsdienst war ebenfalls die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Der Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.



