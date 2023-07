POL-NB: Mitten am Tag mit 2,76 Promille unterwegs - Fahrzeugführer dank aufmerksamer Zeugin gestoppt

B194 (ots) -



Am 24.07.2023 gegen 13:45 Uhr hat eine aufmerksame Hinweisgeberin der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mitgeteilt, dass genau vor ihr auf der B194 bei Borrentin ein Fahrzeug in Schlangenlinien fährt, dabei mehrfach die Leitplanken touchiert hat und fast in den Graben gefahren ist.



Die Beamten des Polizeihauptreviers Demmin konnten das betroffene Fahrzeug kurze Zeit später stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Die Beamten bemerkten sofort den starken Atemalkoholgeruch bei dem 39-jährigen deutschen Fahrzeugführer. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von 2,76 Promille ergeben. Zudem haben die Beamten festgestellt, dass der 39-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt.



Es folgten die Blutprobenentnahme im Demminer Krankenhaus und die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels. Der 39-Jährige wurde belehrt, dass er kein Fahrzeug mehr im öffentlichen Straßenverkehr führen darf. Die Führerscheinstelle wurde ebenfalls über den hiesigen Sachverhalt informiert.



Die Beamten haben Strafanzeigen wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. Nach Dokumentation und Auswertung der Zeugenaussagen prüfen die ermittelnden Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin den Tatbestand des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.



Die Polizei bedankt sich auch auf diesem Weg ausdrücklich bei der aufmerksamen Hinweisgeberin. Durch die schnelle Informationsweitergabe konnten die Demminer Polizeibeamten das beschriebene Fahrzeug stoppen und verhindern, dass ein Unfall oder anderes Schadensereignis eintritt.



